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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 2.12.2024: операции в Шхеме, Калькилии, около Хеврона

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 02 декабря 2024 г., 06:24 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 06:28
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 2.12.2024: операции в Шхеме, Калькилии, около Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 2 декабря действовали в Шхеме (обеспечивали безопасность еврейских паломников у гробницы Йосефа), в Калькилии, около Рамаллы (в Барке), около Хеврона (в Хальхуле, Саире).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 2 декабря.

Израиль
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