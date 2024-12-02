Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 2.12.2024: операции в Шхеме, Калькилии, около Хеврона
время публикации: 02 декабря 2024 г., 06:24 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 06:28
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 2 декабря действовали в Шхеме (обеспечивали безопасность еврейских паломников у гробницы Йосефа), в Калькилии, около Рамаллы (в Барке), около Хеврона (в Хальхуле, Саире).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 2 декабря.