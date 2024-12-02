x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 10:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 10:04
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кирьят-Шмоне задержан мародер, выдававший себя за гастарбайтера из России. Видео

Полиция
время публикации: 02 декабря 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 10:01
В Кирьят-Шмоне задержан мародер, выдававший себя за гастарбайтера из России
Пресс-служба полиции Израиля

В пятницу, 22 ноября, в полицию поступило сообщение о подозрительной сумке, обнаруженной на одной из улиц в Кирьят-Шмоне. Сотрудники полиции после проверки сумки смогли установить личность ее владельца. Когда они связались с ним, он ответил, что сумка должна была находиться в его доме в Кирьят-Шмоне, и немедленно поехал домой.

Вернувшись домой, владелец обнаружил, что его дом взломан и ограблен, он также заметил подозрительного человека, пытавшегося спрятаться во дворе. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.

У подозреваемого были найдены вещи, украденные из взломанной квартиры, на нем была надета куртка, принадлежащая владельцу квартиры. Во время предварительного допроса подозреваемый заявил, что он не является жителем Израиля и находится в стране по рабочей визе.

На следующий день подозреваемый был доставлен в мировой суд Тверии, перед судом он продолжал придерживаться своей версии и настаивал, что он не является гражданином Израиля. Он назвал вымышленное имя. Однако вскоре сотрудники полиции, применив технологические средства, установили его личность, выяснив, что речь идет о 28-летнем жителе Беэр-Шевы.

В мировой суд Тверии подано обвинительное заключение с просьбой о продлении содержания мародера под стражей до завершения судебного разбирательства. В полиции подчеркивают, что правоохранительные органы ведут бескомпромиссную борьбу против преступников, особенно против тех, кто похищает имущество эвакуированных.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2024

"Гастролер" из Эйлата выдавал себя за солдата и грабил квартиры эвакуированных в Кирьят-Шмоне
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июля 2024

В Кирьят-Шмоне был задержан мародер, обворовывавший дома, оставленные эвакуированными жителями
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 ноября 2023

Предъявлены обвинения мародерам, обокравшим машины участников расстрелянного фестиваля Nova
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2023

Арестованы мародеры, угонявшие автомобили погибших возле сектора Газы