В Кирьят-Шмоне задержан мародер, выдававший себя за гастарбайтера из России. Видео

В пятницу, 22 ноября, в полицию поступило сообщение о подозрительной сумке, обнаруженной на одной из улиц в Кирьят-Шмоне. Сотрудники полиции после проверки сумки смогли установить личность ее владельца. Когда они связались с ним, он ответил, что сумка должна была находиться в его доме в Кирьят-Шмоне, и немедленно поехал домой.

Вернувшись домой, владелец обнаружил, что его дом взломан и ограблен, он также заметил подозрительного человека, пытавшегося спрятаться во дворе. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.

У подозреваемого были найдены вещи, украденные из взломанной квартиры, на нем была надета куртка, принадлежащая владельцу квартиры. Во время предварительного допроса подозреваемый заявил, что он не является жителем Израиля и находится в стране по рабочей визе.

На следующий день подозреваемый был доставлен в мировой суд Тверии, перед судом он продолжал придерживаться своей версии и настаивал, что он не является гражданином Израиля. Он назвал вымышленное имя. Однако вскоре сотрудники полиции, применив технологические средства, установили его личность, выяснив, что речь идет о 28-летнем жителе Беэр-Шевы.

В мировой суд Тверии подано обвинительное заключение с просьбой о продлении содержания мародера под стражей до завершения судебного разбирательства. В полиции подчеркивают, что правоохранительные органы ведут бескомпромиссную борьбу против преступников, особенно против тех, кто похищает имущество эвакуированных.