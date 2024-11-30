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Пресса

"Плохие и тупые парни долго не живут". Грэм в интервью Axios о том, как Трамп решит проблему Газы

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
Газа
Заложники
время публикации: 30 ноября 2024 г., 05:55 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 05:59
"Плохие и тупые парни долго не живут". Грэм в интервью Axios о том, как Трамп решит проблему Газы
AP Photo/Susan Walsh

Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня и соглашения об освобождении заложников в Газе до того, как он вступит в должность 20 января, заявил сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) в интервью Axios.

Израильские чиновники считают, что администрация Трампа может использовать новый подход к Газе, в частности, в отношении того, как будет выглядеть "следующий день" после войны.

"Трамп как никогда полон решимости освободить похищенных и поддерживает прекращение огня, включающее сделку о заложниках. Он хочет, чтобы это произошло сейчас", – сказал Грэм, выразив надежду на то, что Трамп и администрация Байдена будут работать вместе в переходный период, чтобы добиться решения поставленной задачи.

Это заявление Грэм сделал после очередного визита на Ближний Восток, в ходе которого он встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Грэм подчеркивает, что Трампу нужна сделка по Газе, чтобы сосредоточиться на своих ключевых внешнеполитических целях в регионе, таких как нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией и региональный альянс против Ирана.

"Лучшая страховка от ХАМАСа – это не повторная оккупация Израилем Газы, а реформа в палестинском обществе. Единственные, кто может это сделать, – это арабские страны", – говорит Грэм.

По словам Грэма, на Ближнем Востоке боятся Трампа, а потому дипломатия "будет проще".

"Если вы плохой парень и не боитесь Трампа, то вы тупой парень. Плохие и тупые парни долго не живут", – резюмировал Грэм.

Пресса
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