Яалон и "этнические чистки": бывший министр обороны обвинил политиков

Бывший министр обороны Моше Яалон опубликовал в своем аккаунте в микроблоге X запись, в которой попытался объяснить свои слова об "этнических чистках" в секторе Газы.

"Я вижу как "машина яда" пытается перенаправить критику от политиков, которые говорят об этнических чистках, к солдатам ЦАХАЛаю. Именно от этого я и предостерегаю", – сказал Яалон.

По его словам, в то время, как солдатам рассказывают, что удаление жителей – это временная тактическая мера, политики говорят совершенно о другом.

Яалон приводит цитаты политиков правого лагеря, которые в разное время говорили об изменении демографического положения в Газе.

"Я рекомендую начальнику генерального штаба потребовать от кабинета министров четких разъяснений относительно политики и целей кампании, а не оставлять ее расплывчатой даже по прошествии 14 месяцев", – заявил Яалон.

Экс-министр обороны обвинил правительство в том, что из-за его действий Израиль оказался в положении обвиняемого в Международном суде в Гааге. "Это правительство должно быть немедленно сменено", – заявил Яалон.