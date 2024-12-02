x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 11:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 11:34
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Яалон и "этнические чистки": бывший министр обороны обвинил политиков

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 02 декабря 2024 г., 10:07 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 11:00
Яалон и "этнические чистки": бывший министр обороны обвинил политиков
Hadas Parush/Flash90

Бывший министр обороны Моше Яалон опубликовал в своем аккаунте в микроблоге X запись, в которой попытался объяснить свои слова об "этнических чистках" в секторе Газы.

"Я вижу как "машина яда" пытается перенаправить критику от политиков, которые говорят об этнических чистках, к солдатам ЦАХАЛаю. Именно от этого я и предостерегаю", – сказал Яалон.

По его словам, в то время, как солдатам рассказывают, что удаление жителей – это временная тактическая мера, политики говорят совершенно о другом.

Яалон приводит цитаты политиков правого лагеря, которые в разное время говорили об изменении демографического положения в Газе.

"Я рекомендую начальнику генерального штаба потребовать от кабинета министров четких разъяснений относительно политики и целей кампании, а не оставлять ее расплывчатой даже по прошествии 14 месяцев", – заявил Яалон.

Экс-министр обороны обвинил правительство в том, что из-за его действий Израиль оказался в положении обвиняемого в Международном суде в Гааге. "Это правительство должно быть немедленно сменено", – заявил Яалон.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2024

Галант против Яалона: "Не позорь свое военное прошлое"