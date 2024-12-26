Бен-Гвир: "Юрсоветница правительства ни перед чем не остановится"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, комментируя распоряжение юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары начать расследование против жены премьер-министра Сары Нетаниягу по подозрению в оказании давления на свидетеля во время судебного процесса, призвал других политиков начать добиваться увольнения юрсоветницы.

"Поразительно, что юрсоветница правительства не останавливается и продолжает преследовать министров, а теперь еще и жену премьер-министра, – заявил Бен-Гвир. – Тот, кто в политических целях преследует министров и их семьи, не может оставаться на посту юридического советника. Жаль, что некоторые продолжают прятать голову в песок и отказываются понимать это".

Напомним, в четверг, 26 декабря, вечером юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара и генеральный прокурор Израиля Амит Айсман отдали полиции распоряжение начать расследование фактов давления на государственного свидетеля, изложенных в программе "Увда" Иланы Даян.

Вскоре после выхода этой программы государственная свидетельница по так называемому "делу 1000" (делу о подарках) Адас Кляйн, бывшая секретарша миллиардера Арнона Милчена, обратилась к юрсоветнице правительства с требованием возбудить уголовное расследование против супруги главы правительства Сары Нетаниягу.

В своем обращении, подготовленном адвокатом Гиорой Эдратом, Кляйн приводит выдержки из журналистского расследования Иланы Даян "Увда", вышедшего в эфир в конце минувшей недели. В программе "Увда" рассказывалось, как супруга главы правительства и заведующая канцелярией премьера Хани Блайвайс использовали активистов "Ликуда" для оказания давления на противников Биньямина Нетаниягу. Одной из их целей была Адас Кляйн.

Адас Кляйн написала, реагируя на изложенную в программе информацию: "Я бы ожидала, что тот, кто считает себя лидером и стремится вести за собой народ и государство, выступит в защиту граждан страны и потребует начать расследование".

Отметим, что в воскресенье политические активисты подали десятки жалоб в полицию с требованием провести расследование изложенных в программе Иланы Даян "Увда" фактов.