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Израиль

В Ришон ле-Ционе мужчина получил тяжелые травмы, упав с электросамоката

ДТП
время публикации: 02 февраля 2025 г., 21:18 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 21:18
В Ришон ле-Ционе мужчина получил тяжелые травмы, упав с электросамоката
Пресс-служба МАДА

На улице Моше Даян в Ришон ле-Ционе мужчина не справился с управлением электросамокатом и упал с него.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (мужчина примерно 30 лет) с множественными травмами доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Состояние пострадавшего тяжелое.

Дорожная полиция проверяет обстоятельства, при которых произошла авария.

Израиль
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