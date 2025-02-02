В Ришон ле-Ционе мужчина получил тяжелые травмы, упав с электросамоката
время публикации: 02 февраля 2025 г., 21:18 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 21:18
На улице Моше Даян в Ришон ле-Ционе мужчина не справился с управлением электросамокатом и упал с него.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (мужчина примерно 30 лет) с множественными травмами доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Состояние пострадавшего тяжелое.
Дорожная полиция проверяет обстоятельства, при которых произошла авария.
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