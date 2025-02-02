В Ришон ле-Ционе мужчина получил тяжелые травмы, упав с электросамоката

На улице Моше Даян в Ришон ле-Ционе мужчина не справился с управлением электросамокатом и упал с него.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (мужчина примерно 30 лет) с множественными травмами доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Состояние пострадавшего тяжелое.

Дорожная полиция проверяет обстоятельства, при которых произошла авария.