Возле Зарзира произошла авария с участием трех легковых машин
время публикации: 02 февраля 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 22:55
На 77-й трассе, возле развязки Зарзир, произошла дорожная авария с участием трех легковых автомобилей.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в аварии пострадали два человека, состояние одного из пострадавших (мужчины примерно 40 лет) тяжелое.
Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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