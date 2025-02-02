Возле Зарзира произошла авария с участием трех легковых машин

На 77-й трассе, возле развязки Зарзир, произошла дорожная авария с участием трех легковых автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в аварии пострадали два человека, состояние одного из пострадавших (мужчины примерно 40 лет) тяжелое.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.