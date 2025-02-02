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Израиль

Биньямин Нетаниягу прибыл с официальным визитом в США

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 02 февраля 2025 г., 22:49 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 22:49
Правительственный самолет "Кнаф Цион"
Olivier Fitoussi/Flash90

Правительственный самолет "Кнаф Цион", на борту которого находится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, совершил посадку на авиабазе "Эндрюс", находящейся в 24 км от центра Вашингтона.

Биньямин Нетаниягу станет первым иностранным лидером, с которым встретится президент США Дональд Трамп после его инаугурации.

Ожидается, что Нетаниягу и Трамп проведут несколько бесед. Как сообщает "Кан", точное расписание встреч неизвестно. Определено лишь, что первая состоится 4 января.

Ранее офис премьер-министра заявлял, что Нетаниягу планирует вернуться в Израиль в четверг, 6 февраля. Однако позже Гили Коэн, корреспондент медиакорпорации "Кан", сообщила, что визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США может оказаться более продолжительным, он может задержаться на выходные. Корреспондент "Исраэль а-Йом" Ширит Авитан Коэн отмечала, что Биньямин Нетаниягу может задержаться в США ради встреч с чиновниками новой американской администрации.

В США в данный момент находятся жена премьер-министра Сара Нетаниягу и его сын Яир. Источники в окружении премьер-министра сообщали журналистам, что Сара Нетаниягу планирует вернуться в Израиль вместе с мужем.

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