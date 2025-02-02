Экологическая катастрофа в Негеве: отравлены сотни охраняемых хищных птиц

Инспекторы Управления природы и парков обнаружили в окрестностях мошава Патиш в северо-западной части Негева 335 черных коршунов, больших подорликов, чибисов и серых ворон. Птицы были мертвы, по предварительным данным – отравлены.

В числе погибших коршунов – особо ценный помеченный коршун X71, который был окольцован в 2017 году, совершил шесть сезонных миграций и гнездился в России примерно в 1600 километрах к северо-востоку от Москвы.

Туши погибших птиц переданы на экспертизу, в ходе которой будет установлено, чем они были отравлены. Специалисты опасаются, что найденные 335 погибших птиц – это лишь верхушка айсберга, поскольку речь идет о крайне токсичном веществе, которое ядовито для многих видов животных и птиц и обладает высокой устойчивостью в окружающей среде.

Главный ученый Управления природы и парков Дрор Абланэ, комментируя ситуацию, подчеркнул, что только при сотрудничестве с министерством охраны окружающей среды и министерством сельского хозяйства, один из отделов которого занимается регуляцией использования пестицидов и ядов, поможет специалистам Управления природы бороться с явлением отравлений животных и птиц, угрожающим всей природе Израиля.

"Без урегулирования этого вопроса и предоставления значимых инструментов регуляции мы не сможем справиться с отравлениями, – отметил он. – Массовая гибель хищных птиц, по-видимому, представляет собой лишь верхушку айсберга пострадавших от отравления, поскольку вещество, которое, по нашим подозрениям, стало причиной гибели птиц, очень ядовито для многих видов и обладает высокой устойчивостью в окружающей среде".

Ветеринар Управления природы и парков Томер Несиман и доктор Йоав Мотро из министерства сельского хозяйства взяли пробы воды, почвы и остатков пестицидов с поля возле поселка Патиш.

Сообщение о найденных погибших птицах вызвало волну возмущения среди волонтеров Управления природы и парков, которые занимаются спасением диких животных. "Черные коршуны – частые пациенты у нас, – рассказал волонтер больницы для диких животных при "Сафари" Ошер. – Наши волонтеры ухаживают за ними, кормят их, убирают их палаты, стараются создать им максимально естественную среду обитания, а выздоровевших птиц возвращают в дикую природу. Мы боремся за каждого коршуна, и вдруг происходит такое"...