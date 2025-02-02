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Израиль

Ультраортодоксы критикуют Нетаниягу за публикации в шабат

время публикации: 02 февраля 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 10:57
Ультраортодоксы критикуют Нетаниягу за публикации в шабат
Olivier Fitoussi/Flash90

Ультраортодоксальные политики и СМИ резко критикуют премьер-министра Биньямина Нетаниягу за публикацию заявлений накануне во время шабата.

Канцелярия главы правительства публиковала сообщения после освобождения израильских заложников.

Глава партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни заявил: "Было совершенно излишним публиковать заявления в шабат".

В редакционной публикации в издании "А-Мевасер" говорится: "Мы вновь имеем дело с грубым растаптыванием шабата, когда в публикации сообщений не было ничего, имевшего отношение к спасению жизней".

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