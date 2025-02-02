Ультраортодоксы критикуют Нетаниягу за публикации в шабат
время публикации: 02 февраля 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 10:57
Ультраортодоксальные политики и СМИ резко критикуют премьер-министра Биньямина Нетаниягу за публикацию заявлений накануне во время шабата.
Канцелярия главы правительства публиковала сообщения после освобождения израильских заложников.
Глава партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни заявил: "Было совершенно излишним публиковать заявления в шабат".
В редакционной публикации в издании "А-Мевасер" говорится: "Мы вновь имеем дело с грубым растаптыванием шабата, когда в публикации сообщений не было ничего, имевшего отношение к спасению жизней".