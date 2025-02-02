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Израиль

ЦАХАЛ: в Дженине взорваны 23 здания, использовавшиеся террористами

Иудея и Самария
время публикации: 02 февраля 2025 г., 19:28 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 19:47
ЦАХАЛ: в Дженине взорваны 23 здания, использовавшиеся террористами
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в рамках антитеррористической операции на севере Самарии, ЦАХАЛ и ШАБАК провели обыски в сотнях зданий в Дженине, в ходе которых были обнаружены мастерские по производству взрывчатки и оружия, склады с оружием, наблюдательные пункты террористов и другие объекты террористической инфраструктуры.

Силы безопасности и инженерные подразделения бригады "Менаше" и бойцы спецформирования инженерных войск "Яхалом" уничтожили 2 февраля 23 здания, которые были частью террористической инфраструктуры в городе.

Ранее ЦАХАЛ предупреждал, что сегодня в районе Гильбоа, на севере Израиля, будут слышны взрывы, и пояснял, что речь идет о подрывах в Дженине.

Операция "Железная стена" была начата 21 января. Продолжаются действия ЦАХАЛа в районах Дженина, Туль-Карема и Тубаса.

Израиль
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