Расширение операции "Железная стена" в Самарии. Фото, видео

Фото, видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Продолжается военная операция "Железная стена" в северной Самарии. Сегодня, 2 февраля, операция, которая ранее проводилась в районах Дженина и Туль-Карема, была расширена на Тубас и Тамун.

По данным ЦАХАЛа, начиная с 21 января были ликвидированы более 50 террористов, свыше 100 задержаны. Конфисковано множество оружия, обезврежены десятки мин.