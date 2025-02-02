Расширение операции "Железная стена" в Самарии. Фото, видео
время публикации: 02 февраля 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 17:00
Фото, видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Продолжается военная операция "Железная стена" в северной Самарии. Сегодня, 2 февраля, операция, которая ранее проводилась в районах Дженина и Туль-Карема, была расширена на Тубас и Тамун.
По данным ЦАХАЛа, начиная с 21 января были ликвидированы более 50 террористов, свыше 100 задержаны. Конфисковано множество оружия, обезврежены десятки мин.