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Расширение операции "Железная стена" в Самарии. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 02 февраля 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 17:00

Фото, видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Продолжается военная операция "Железная стена" в северной Самарии. Сегодня, 2 февраля, операция, которая ранее проводилась в районах Дженина и Туль-Карема, была расширена на Тубас и Тамун.

По данным ЦАХАЛа, начиная с 21 января были ликвидированы более 50 террористов, свыше 100 задержаны. Конфисковано множество оружия, обезврежены десятки мин.

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