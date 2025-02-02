ЦАХАЛ расширяет операцию "Железная стена": действия в районе Тубаса
время публикации: 02 февраля 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 08:55
Утром 2 февраля ЦАХАЛ объявил о расширении операции "Железная стена" в Самарии на еще пять деревень в районе Тубаса. В частности, операции проводятся в Тамуне и Аль-Фараа.
В операции задействованы силы бригады "Бислах". Сообщается, что бойцы этой бригады вошли в Тамун через несколько дней после того, как в результате авиаудара в этой деревне были ликвидированы десять террористов.
В ночь на 2 февраля в Тамуне израильскими военными было конфисковано оружие, в том числе автоматическая винтовка М16 и патроны к ней.
Операция "Железная стена" была начата 21 января. Продолжаются действия ЦАХАЛа в районах Дженина и Туль-Карема.