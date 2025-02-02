Возбуждено уголовное расследование против Сары Нетаниягу

В воскресенье, 2 февраля, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного расследования в отношении Сары Нетаниягу, супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Депутат Кнессета Наама Лазими ("Авода") заявила, что расследование было начато по ее запросу, и выразила удовлетворение по этому поводу.

Как сообщалось ранее, Сара Нетаниягу планирует вернуться из США в Израиль вместе с мужем в конце этой или на следующей неделе.

В декабре 2024 года несколько десятков политических активистов подали в полицию заявления с требованием провести расследование изложенных в программе Иланы Даян "Увда" фактов. Речь идет о журналистском расследовании, в котором утверждается, что Сара Нетаниягу посредством главы канцелярии премьер-министра Хани Блайвайс использовала сеть активистов "Ликуда" для оказания давления на противников своего мужа.

В расследовании приводятся выдержки из переписок и переговоров, источник которых прямо не указывается, однако в самом начале программы Илана Даян упоминает, что Хани Блайвайс в марте 2023 года скончалась от рака, и сын премьера Яир Нетаниягу посетил родных Блайвайс после ее смерти, чтобы не допустить попадания ее мобильного телефона со всей перепиской в чужие руки.

Новостная служба 12 канала ИТВ сообщала, что активистами была создана WhatsApp-группа под названием "Подаем жалобу против Сары", к этой группе присоединились сотни людей. В группе были опубликованы инструкции для активистов, как подавать жалобу в полицию: что указать в заголовке, что перечислить в деталях жалобы.

По информации 12 канала ИТВ, эту инициативу возглавили парламентские помощники депутата Кнессета Наамы Лазими ("Авода"), которые сняли и распространили видеообращение с призывом к противникам Нетаниягу проявить гражданскую сознательность и подать в полицию жалобу с требованием возбудить уголовное расследование против супруги главы правительства.

Среди прочего, в программе "Увда" рассказывалось о том, как Хани Блайвайс по просьбе Сары Нетаниягу организовывала распространение порочащей информации в отношении обвинительницы по делам Нетаниягу Лиат Бен-Ари, эти публикации сопровождались демонстрациями активистов "Ликуда" у дома Бен-Ари и у здания суда, где она работает – демонстрации, по утверждению Иланы Даян, также проходили по приказу Сары Нетаниягу.

Мишенями активистов "Ликуда", направляемых Блайвайс, были также Адас Кляйн, ключевой свидетель по "делу о подарках", Авихай Мандельблит, занимавший в тот период пост генпрокурора. "Увда" приводит цитаты из СМС-сообщений, отправленных Сарой Нетаниягу Хани Блайвайс, и в них она не скупится на оскорбления, называет "дрянью" Кляйн, "мерзавцем" Мандельблита.

Супруга главы правительства, утверждается в расследовании, также просила "серого кардинала" его канцелярии Хани Блайвайс поощрять наиболее рьяных демонстрантов, которые максимально эффективно надоедали противникам премьера. В частности, в программе "Увда" указывали, что что Сара Нетаниягу и Хани Блайвайс способствовали продвижению по службе Дани Леви и назначению его генеральным инспектором полиции после того, как он с применением силы разогнал демонстрацию против юридической реформы в Тель-Авиве. Сара Нетаниягу, в частности, просила Блайвайс через Амира Охану, который занимал в тот период пост главы МВД, передать Леви, чтобы его "заметили" и чтобы он продолжал действовать так же решительно.

Адас Кляйн, в прошлом работавшая секретарем Арнона Мильчена, написала, реагируя на изложенную в программе информацию: "Я бы ожидала, что тот, кто считает себя лидером и стремится вести за собой народ и государство, выступит в защиту граждан страны и потребует начать расследование".