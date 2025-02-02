"Кан": Трамп и Нетаниягу встретятся более одного раза

В ходе визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США ожидается более одной встречи между ним и президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Кан", точное расписание встреч Нетаниягу в США неизвестно. Определено лишь, что первая встреча состоится 4 января. Время встречи до сих пор неизвестно. Однако в последующие дни возможно состоится еще, по меньшей мере, одна такая встреча.

Согласно опубликованной информации, глава правительства встречался перед поездкой с главами коалиционных партий и говорил о возможности скорого прорыва на переговорах о нормализации с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу намерен остаться в США дольше запланированного изначально. Точная дата возвращения Нетаниягу в Израиль еще не определена.