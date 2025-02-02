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Израиль

"Кан": Трамп и Нетаниягу встретятся более одного раза

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 02 февраля 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 20:20
"Кан": Трамп и Нетаниягу встретятся более одного раза
GPO/Flash90. Фото: А.Охайон

В ходе визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США ожидается более одной встречи между ним и президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Кан", точное расписание встреч Нетаниягу в США неизвестно. Определено лишь, что первая встреча состоится 4 января. Время встречи до сих пор неизвестно. Однако в последующие дни возможно состоится еще, по меньшей мере, одна такая встреча.

Согласно опубликованной информации, глава правительства встречался перед поездкой с главами коалиционных партий и говорил о возможности скорого прорыва на переговорах о нормализации с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу намерен остаться в США дольше запланированного изначально. Точная дата возвращения Нетаниягу в Израиль еще не определена.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2025

Нетаниягу вылетел в США для встречи с Трампом