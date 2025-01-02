Александру Грановскому предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Ирана

Государственная прокуратура передала в окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против 29-летнего жителя Петах-Тиквы Александра Грановского, подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана.

Грановскому вменяются в вину контакт с вражеским агентом, передача врагу информации, а также множество поджогов и инцидентов с порчей недвижимости.

Согласно тексту обвинения, обвиняемый, являющийся гражданином Израиля, поддерживал постоянные контакты с иранским агентом через Telegram, получая деньги через цифровой кошелек за выполнение различных задач, связанных с безопасностью. По указанию агента обвиняемый, среди прочего, документировал военные объекты, наносил граффити с политическими лозунгами, поджигал автомобили.

В декабре 2024 года обвиняемому было поручено приобрести оружие, а также снять на видео район проживания депутата Кнессета Бени Ганца, а также электростанции в Хадере и Ридинге. Обвиняемый снял на видео район проживания депутата Ганца и электростанцию в Ридинге и передал видео агенту. За съемку дополнительной электростанции он потребовал дополнительную оплату. Кроме того, ему было поручено приобрести и уничтожить форму ЦАХАЛа, а также выступить посредником в поиске людей с криминальным прошлым для совершения насильственных действий. Обвиняемый передал агенту данные двух человек с криминальным прошлым. Также обвиняемый согласился изготовить коктейли Молотова, но из-за языкового барьера не выполнил это задание.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый действовал в соответствии с инструкциями, полученными от иностранного агента, соблюдая "меры безопасности", направленные на сокрытие его личности и предотвращение раскрытия его действий. В частности, ему было указано выбирать одежду без символов или узоров, выбирать места без камер и так далее.

Обвиняемый осознавал, что агент является враждебным по отношению к государству Израиль элементом. Несмотря на это он продолжал сотрудничать с агентом и даже по собственной инициативе предлагал задания для выполнения. Обвиняемый неоднократно настаивал на том, чтобы агент давал ему дополнительные и более значимые задания.

Прокуратура просит суд оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного процесса.