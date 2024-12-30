Александр Грановский из Петах-Тиквы арестован за работу на вражескую разведку

В ходе совместного расследования Общей службы безопасности ШАБАК и подразделения по борьбе с особо опасной преступностью "Яхбаль" при ЛАХАВ-433 был арестован 29-летний гражданин Израиля Александр Грановский из Петах-Тиквы, который выполнял задания вражеской разведки за денежное вознаграждение.

"Социальные лузеры" в сетях иранских спецслужб. Интервью со следователем "Лаав-433"

По сообщению пресс-службы полиции, Александр Грановский был заподозрен в причастности к нескольким поджогам автомобилей по всему Израилю. В ходе расследования выяснилось, что с ноября 2024 года Грановский поддерживал связь с террористическими элементами за пределами Израиля и выполнял для них множество различных заданий, связанных с безопасностью, понимая, что они могут нанести ущерб безопасности государства. Действовал он из корыстных мотивов: за выполнение каждого задания его "кураторы" платили ему вознаграждение.

В частности, он поджег восемь автомобилей в разных районах Израиля с нанесением граффити "Дети Рухоллы" (Сейид Рухолла Моатафави Мусави Хомейни – духовный лидер Исламской революции Ирана, – прим. ред.). Он также фотографировал стратегический объект жизненно важной инфраструктуры в центре страны и отправлял фотографии заказчикам, фотографировал въезд в район, где проживает депутат Кнессета и бывший министр обороны Бени Ганц, передавал своим иранским кураторам личную информацию о своем знакомом, которого они планировали также завербовать для выполнения заданий. Александр Грановский также приобрел военную форму для создания видеоролика, в котором он планировал сжечь эту форму, и выполнял другие задания по требованию агентов иранской разведки.

Расследование также показало, что Грановский обсуждал со своим куратором возможность приобретения винтовки и гранат для нападения на дома. Его просили собрать и предоставить кураторам информацию о местах проживания израильских министров, поджечь полицейскую машину, автобус и грузовик, но от выполнения этих заданий Грановский отказался.

В понедельник, 30 декабря, против Александра Грановского подано предварительное обвинение, в ближайшие дни в окружной суд Центрального округа будет подано обвинительное заключение.

В полиции подчеркивают, что данный случай дополняет серию аналогичных случаев за последний год, свидетельствующих о постоянных попытках враждебных террористических и разведывательных структур вербовать израильских граждан для выполнения заданий, направленных на нанесение ущерба безопасности государства Израиль и его жителей.

Полиция и службы безопасности вновь предупреждают граждан и жителей Израиля о недопустимости поддержания связей с иностранными структурами и выполнения заданий для них. Правоохранительные органы предпримут все усилия для строгого наказания всех причастных к такой деятельности. Общественность просят продолжать сообщать о любых подозрительных обращениях, получаемых от неизвестных источников для выполнения "работ" и различных заданий.