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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал данные о потерях с начала войны

Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
ЦАХАЛ
время публикации: 02 января 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 09:48
ЦАХАЛ опубликовал данные о потерях с начала войны
Пресс-служба ЦАХАЛа

Согласно официальным данным Армии Обороны Израиля, с 7 октября 2023 года погиб 891 военнослужащий, включая бойцов отрядов самообороны населенных пунктов юга и севера страны, и 5569 военнослужащих были ранены.

В 2023 году погибли 558 военнослужащих, из которых 30 – до начала войны. 329 военнослужащих погибли в боях 7 октября.

512 погибли в ходе оперативной деятельности, 16 – в авариях, 17 покончили с собой, 10 умерли в результате болезней и 3 погибли в терактах.

В 2024 году погибли 363 военнослужащих, в том числе 295 – в ходе боевых действий, 11 – в терактах, 21 покончил с собой, 13 скончались в результате болезни, 17 погибли в гражданских ДТП, 3 – в военных ДТП и 3 погибли при иных обстоятельствах.

Из покончивших с собой в 2024 году 7 – солдаты срочной службы, 2 – военнослужащие на контракте и 12 – резервисты.

Израиль
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