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Израиль

ЦАХАЛ: темпы вербовки террористов ХАМАСом превышают темпы их ликвидации

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 02 января 2025 г., 09:15 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 09:15
ЦАХАЛ опубликовал данные о потерях с начала войны
Nasser Ishtayeh/Flash90

Согласно данным, представленным ЦАХАЛом на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, на текущий момент в секторе Газы действуют около 20-23 тысяч террористов ХАМАСа, "Исламского джихада" и других группировок.

Из них около 9000 боевиков действуют организованно в рамках северной и южной бригад ХАМАСа, около 4000 – в рамках "Исламского джихада", и еще 7-10 тысяч действуют неорганизованно. Значительная часть боевиков располагается в "гуманитарных зонах".

При этом военные отмечают, что ХАМАС активно вербует новых боевиков, покупая их за деньги и продукты питания из гуманитарной помощи, причем темпы вербовки превышают темпы ликвидации.

Израиль
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