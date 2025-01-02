ЦАХАЛ: темпы вербовки террористов ХАМАСом превышают темпы их ликвидации

Согласно данным, представленным ЦАХАЛом на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, на текущий момент в секторе Газы действуют около 20-23 тысяч террористов ХАМАСа, "Исламского джихада" и других группировок.

Из них около 9000 боевиков действуют организованно в рамках северной и южной бригад ХАМАСа, около 4000 – в рамках "Исламского джихада", и еще 7-10 тысяч действуют неорганизованно. Значительная часть боевиков располагается в "гуманитарных зонах".

При этом военные отмечают, что ХАМАС активно вербует новых боевиков, покупая их за деньги и продукты питания из гуманитарной помощи, причем темпы вербовки превышают темпы ликвидации.