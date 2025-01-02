ЦАХАЛ подтвердил: в Ливане уничтожены ракетные установки "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила появившиеся ранее сообщения о нанесении авиаударов на юге Ливана. Целями атаки стали установки для запуска ракет средней дальности, находившиеся на военном объекте "Хизбаллы", а также пусковые установки в районе Набатии, рядом с другим военным объектом.

В соответствии с договоренностями Израиль обратился к Ливану с требованием устранить ракетные установки, угрожающие израильскому тылу и силам ЦАХАЛа в приграничном районе.

Израильские военные подчеркивают: удар был нанесен, поскольку ливанская армия проигнорировала запрос.

Согласно сообщениям в ливанских источниках, удары были нанесены в районах Джебель-Рейхан и Иклим Ат-Туффа.