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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил: в Ливане уничтожены ракетные установки "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 января 2025 г., 20:23 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 20:23
ЦАХАЛ подтвердил: в Ливане уничтожены ракетные установки "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила появившиеся ранее сообщения о нанесении авиаударов на юге Ливана. Целями атаки стали установки для запуска ракет средней дальности, находившиеся на военном объекте "Хизбаллы", а также пусковые установки в районе Набатии, рядом с другим военным объектом.

В соответствии с договоренностями Израиль обратился к Ливану с требованием устранить ракетные установки, угрожающие израильскому тылу и силам ЦАХАЛа в приграничном районе.

Израильские военные подчеркивают: удар был нанесен, поскольку ливанская армия проигнорировала запрос.

Согласно сообщениям в ливанских источниках, удары были нанесены в районах Джебель-Рейхан и Иклим Ат-Туффа.

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