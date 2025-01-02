Названо имя популярного певца, подозреваемого в изнасиловании

Разрешена к публикации информация о том, что певец, подозреваемый в изнасиловании молодой женщины в Ришон ле-Ционе, – Мошико Мор. Суд продлил срок его содержания под стражей на шесть дней.

Согласно жалобе, поданной женщиной в полицию несколько дней назад, преступление было совершено в квартире, куда она пришла по своей воле. Однако певец принудил ее к интимным отношениям, в том числе – в извращенной форме. К жалобе были приложены медицинские документы.

В ходе допроса Мор заявил, что интимная связь произошла по обоюдному согласию – женщина попросила остаться с ним наедине, секс между ними произошел дважды. Адвокат певца утверждает, что именно женщина и инициировала интимный контакт.

Суд отверг просьбу прокуратуры продлить срок предварительного заключения до окончания разбирательства, ограничившись тремя днями. Судья Юваль Кадар отметил, что материалы дела укрепляют подозрения в отношении задержанного, и есть риск, что на свободе он помешает следствию.