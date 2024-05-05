x
05 мая 2024
|
последняя новость: 23:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 мая 2024
|
05 мая 2024
|
последняя новость: 23:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Лоде убит мужчина, его личность пока не установлена

время публикации: 05 мая 2024 г., 23:47 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 23:47
В Лоде убит мужчина, его личность пока не установлена
Пресс-служба МАДА

Жители Лода сообщили в полицию о стрельбе на улице Моше Мазрук в Лоде. Парамедики "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Асаф а-Рофе" мужчину (примерно 30 лет), его состояние было критическим. Врачам спасти раненого не удалось, и они констатировали его смерть.

Полиция Лода начала расследование обстоятельств гибели мужчины. Сообщается, что пока личность убитого установить не удалось.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2024

В поселке Ярка убит мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 мая 2024

В Нетании убит лидер крупной ОПГ. Полиция опасается криминальной войны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2024

В результате стрельбы в Шфараме убиты два человека и еще один ранен