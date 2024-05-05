В Лоде убит мужчина, его личность пока не установлена
время публикации: 05 мая 2024 г., 23:47 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 23:47
Жители Лода сообщили в полицию о стрельбе на улице Моше Мазрук в Лоде. Парамедики "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Асаф а-Рофе" мужчину (примерно 30 лет), его состояние было критическим. Врачам спасти раненого не удалось, и они констатировали его смерть.
Полиция Лода начала расследование обстоятельств гибели мужчины. Сообщается, что пока личность убитого установить не удалось.
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