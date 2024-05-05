В Лоде убит мужчина, его личность пока не установлена

Жители Лода сообщили в полицию о стрельбе на улице Моше Мазрук в Лоде. Парамедики "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Асаф а-Рофе" мужчину (примерно 30 лет), его состояние было критическим. Врачам спасти раненого не удалось, и они констатировали его смерть.

Полиция Лода начала расследование обстоятельств гибели мужчины. Сообщается, что пока личность убитого установить не удалось.