Начальник Генштаба в Газе: "У ЦАХАЛа достаточно терпения, чтобы завершить свою миссию"

Начальник Генштаба генерал-майор Герци А-Леви посетил позиции корпуса логистики в районе КПП "Керем Шалом", а также центр логистики в секторе Газы.

Во время беседы с военнослужащими Герци а-Леви заявил, что в районе Рафиаха были уничтожены около 900 боевиков, включая командиров. Он отметил, что в последние недели основные усилия ЦАХАЛа направлены на уничтожение инфраструктуры террора на земле и под землей. "На все это требуется время. Это долгая кампания, мы не хотим оставлять инфраструктуру террористов в Рафиахе, ни на земле, ни под землей", - сказал он, добавив, что у ЦАХАЛа достаточно терпения и настойчивости, чтобы завершить возложенную на него миссию.