Politico: по данным разведки США, война между Израилем и "Хизбаллой" может начаться в ближайшие недели

В четверг, 27 июня, издание Politico опубликовало статью Эрин Банко, в которой приведены данные американской разведки о перспективах войны между Израилем и "Хизбаллой".

В статье утверждается, что, по данным разведки, если Израилю и ХАМАСу не удастся прийти к соглашению о прекращении огня в секторе Газы, то в ближайшие недели может начаться война между Израилем и "Хизбаллой".

В статье говорится, что в Белом доме пытаются добиться деэскалации конфликта, и сделать это было бы значительно проще, если бы завершились боевые действия в секторе Газы. Однако в Вашингтоне не уверены, что Израиль и ХАМАС согласятся на сделку, которая в данный момент находится на стадии обсуждения.

Автор статьи пишет, ссылаясь на два высокопоставленных источника в американской администрации, знакомых с данными разведки, что ЦАХАЛ и "Хизбалла" используют текущий момент для разработки планов боевых действий, а также пытаются закупить дополнительное оружие.

Эрин Банко отмечает, что хотя и Израиль, и "Хизбалла" заявляют, что они не заинтересованы в войны, в Белом доме склоняются к мысли, что избежать войны не удастся.