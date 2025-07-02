Предотвращены две попытки контрабанды оружия из Египта

Военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили две попытки контрабанды оружия и боеприпасов из Египта. В среду, 1 июля, наблюдательницы ЦАХАЛа обнаружили на территории бригады "Паран" дрон, который пересек границу в попытке переправить в Израиль оружие.

К месту происшествия были отправлены бойцы ЦАХАЛа, которые обнаружили дрон с десятью единицами огнестрельного оружия.

Рано утром в среду бойцы бригады "Паран" задержали подозрительный автомобиль в районе. Во время досмотра были обнаружены 14 единиц огнестрельного оружия. Водитель был задержан, машина и оружие конфискованы.