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Израиль

Предотвращены две попытки контрабанды оружия из Египта

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 июля 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 10:49
Предотвращены две попытки контрабанды оружия из Египта
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили две попытки контрабанды оружия и боеприпасов из Египта. В среду, 1 июля, наблюдательницы ЦАХАЛа обнаружили на территории бригады "Паран" дрон, который пересек границу в попытке переправить в Израиль оружие.

К месту происшествия были отправлены бойцы ЦАХАЛа, которые обнаружили дрон с десятью единицами огнестрельного оружия.

Рано утром в среду бойцы бригады "Паран" задержали подозрительный автомобиль в районе. Во время досмотра были обнаружены 14 единиц огнестрельного оружия. Водитель был задержан, машина и оружие конфискованы.

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