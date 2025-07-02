Израиль согласился на предложение Катара по сделке: подробности

Израиль принял предложение по соглашению о временном прекращении огня, которое было представлено Катаром.

Как сообщают израильские СМИ, заявление президента США Дональда Трампа о согласии Израиля на это предложение поступило после длительных переговоров, которые вел специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф с министром стратегического планирования Роном Дермером.

Корпорация "Кан" сообщила, что согласно предложению Катара, которое принял Израиль, прекращение огня в Газе продлится 60 дней. В первый день будут освобождены восемь израильских заложников, на 50-й день – еще двое. Таким образом, после завершения этого этапа, в руках ХАМАСа останутся 10 живых заложников.

В период прекращения огня ХАМАС вернет тела 18 погибших заложников. Это будет сделано в три этапа.

Сообщается также, что ЦАХАЛ отступит из "коридора Мораг". Отступление из "Филадельфийского коридора" и коридора Нецарим не оговаривается.

По заявлению президента Трампа, Египет и Катар передали предложение ХАМАСу, который должен дать ответ. "Ради блага всего Ближнего Востока я надеюсь, что ответ будет положительным", – заявил президент США.

На данный момент неясно, есть ли в этом предложении решение главной проблемы – требования ХАМАСа получить гарантии не возобновления войны после 60 дней прекращения огня. Журналист "Кан" Гили Коэн сообщает со ссылкой на информированные анонимные источники, что в предложении говорится о том, что следующим этапом будет постоянное прекращение огня. Речь не идет об окончании войны, но, как сообщает Коэн, имеются более твердые, чем ранее формулировки гарантий того, что через 60 дней военные действия не возобновятся.

Официальные источники в Иерусалиме заявляют, что предложение Катара – это почти то же самое, что и ранее, предложение Виткоффа с небольшими семантическими изменениями. "Израиль согласился на это предложение еще несколько месяцев назад", – заявляют в Иерусалиме.