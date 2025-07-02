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Израиль

Нападение возле кибуца Наан: двое пострадавших

время публикации: 02 июля 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 07:34
Нападение возле кибуца Наан: двое пострадавших
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о двух пострадавших в результате насильственного инцидента на открытой местности в районе кибуца Наан.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь мужчине в возрасте около 30 лет с тяжелым проникающим ранением, он эвакуирован в больницу "Каплан" в Реховоте в тяжелом, но стабильном состоянии.

Еще один пострадавший с легкими травмами также был доставлен в больницу.

Полиция сообщает, что оба пострадавших являются жителями района Джуариш в Рамле. По всей видимости, речь идет о преступлении на криминальной почве.

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