Нападение возле кибуца Наан: двое пострадавших

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о двух пострадавших в результате насильственного инцидента на открытой местности в районе кибуца Наан.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь мужчине в возрасте около 30 лет с тяжелым проникающим ранением, он эвакуирован в больницу "Каплан" в Реховоте в тяжелом, но стабильном состоянии.

Еще один пострадавший с легкими травмами также был доставлен в больницу.

Полиция сообщает, что оба пострадавших являются жителями района Джуариш в Рамле. По всей видимости, речь идет о преступлении на криминальной почве.