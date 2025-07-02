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Израиль

Насилие в арабском секторе: двое мужчин пострадали в деревне Кафр-Миср

Криминал в арабском секторе
время публикации: 02 июля 2025 г., 05:11 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 05:14
Насилие в арабском секторе: двое мужчин пострадали в деревне Кафр-Миср
Пресс-служба МАДА

В ночь на среду в результате нападения в Кафр-Миср неподалеку от Афулы пострадали двое мужчин. Один из них, в возрасте около 30 лет, был госпитализирован в тяжелом и нестабильном состоянии, второй – в возрасте около 20 лет – в состоянии средней степени тяжести.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

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