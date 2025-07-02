Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 2 июля, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. В горных районах сухо, на побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 22-29 градусов, в Тель-Авиве – 24-29, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 31-40, в Беэр-Шеве – 24-33, в Мицпе-Рамоне – 25-33, на побережье Мертвого моря – 30-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-29, в Ариэле – 22-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 22-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В четверг небольшое понижение температуры. В пятницу-субботу – без существенных изменений.