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Израиль

Лири Альбаг, находившаяся 477 дней в плену ХАМАСа, возвращается на службу в ЦАХАЛе

ЦАХАЛ
Заложники
время публикации: 02 июля 2025 г., 01:42 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 01:42
Лири Альбаг, находившаяся 477 дней в плену ХАМАСа, возвращается на службу в ЦАХАЛе
Avshalom Sassoni/Flash90

Лири Альбаг, наблюдательница ЦАХАЛа, похищенная ХАМАСом и освобожденная через 477 дней, возвращается на службу в армию. Об этом 11-му телеканалу сообщил Эли Альбаг, отец девушки.

По его словам, Лири после освобождения из плена прошла лечение, реабилитацию, затем была за границей и уже на этой неделе вернется на службу.

"Лири хочет оставаться сама собой. Она по-прежнему 20-летняя девушка, но она очень взрослая и точно знает, чего она хочет. А хочет она играть важную роль", – рассказал он. Он добавил, что она не будет наблюдательницей.

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