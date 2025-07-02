ЦАХАЛ задержал в Сирии нескольких боевиков из Ирана. Оперативные фото и видео

В ходе специальной операции на юге Сирии военнослужащие ЦАХАЛа задержали террористический отряд из Ирана.

Бойцы 474-й бригады "Голан" под командованием 210-й дивизии и в сотрудничестве с полевыми разведчиками 504-го подразделения в течение ночи завершили операцию по перехвату и аресту отряда боевиков, контролируемых Ираном, в районах Умм аль-Лукс и Айн аль-Бацли.

Террористы были выслежены на основании собранных в последние недели разведданных. В районе, где они укрывались, обнаружены оружие и боеприпасы.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что израильские войска продолжают действовать и предотвращать закрепление любых террористических элементов в Сирии, чтобы обеспечить защиту жителей Голанских высот и всего Израиля.