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Израиль

В Северном округе пройдут оперативные учения полиции

Полиция
Учения
время публикации: 02 июля 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 08:18
В Северном округе пройдут оперативные учения полиции
Пресс-служба полиции Израиля

В среду, 2 июля, в Северном округе пройдут учения по оперативной готовности к чрезвычайным ситуациям, в рамках которых будет наблюдаться активная деятельность полиции и пограничной полиции МАГАВ в районе Бейт-Шеана.

Учения пройдут с 09:00 до 12:00, в рамках учений будет отрабатываться оперативная готовность полиции и других служб безопасности.

Полиция просит граждан следовать указаниям, не распространять ложные сообщения и полагаться на информацию из официальных источников. В случае реальных происшествий следует звонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.

Израиль
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