В Северном округе пройдут оперативные учения полиции

В среду, 2 июля, в Северном округе пройдут учения по оперативной готовности к чрезвычайным ситуациям, в рамках которых будет наблюдаться активная деятельность полиции и пограничной полиции МАГАВ в районе Бейт-Шеана.

Учения пройдут с 09:00 до 12:00, в рамках учений будет отрабатываться оперативная готовность полиции и других служб безопасности.

Полиция просит граждан следовать указаниям, не распространять ложные сообщения и полагаться на информацию из официальных источников. В случае реальных происшествий следует звонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.