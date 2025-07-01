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Израиль

Глава Генштаба Эяль Замир в Сирии: "Мы удерживаем ключевые позиции и продолжим действовать"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 июля 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 19:54
Глава Генштаба Эяль Замир в Сирии: "Мы удерживаем ключевые позиции и продолжим действовать"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел оперативную оценку ситуации в Сирии, посетив места дислокации израильских войск вместе с командующим Северным военным округом генерал-майором Ури Гординым и другими высокопоставленными офицерами.

Он побеседовал с действующими в Сирии резервистами, подчеркнув необходимость сохранять высокий уровень готовности и быть на страже безопасности израильтян. "Вот уже длительное время мы действуем на множестве фронтов одновременно, и на прошлой неделе мы достигли очередного пика войны, – заявил Эяль Замир. – Важно оставаться бдительными. Наша оборона на Голанских высотах находится на передней оборонной позиции, мы продолжаем упреждающие действия для предотвращения угроз. Мы готовы атаковать где потребуется против любой реальной или формирующейся угрозы".

Он напомнил, что Израиль наносил и продолжает наносить удары по всем составляющим иранской оси, вплоть до вершины этой оси – иранского режима и Корпуса Стражей Исламской Революции. "Сирия распалась, сейчас она находится в процессе изменений, мы удерживаем ключевые позиции и продолжим действовать за границей, чтобы максимально эффективно защищать Израиль".

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