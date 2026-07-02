x
02 июля 2026
|
последняя новость: 00:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 00:03
03 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция сообщила об аресте подозреваемого в стрельбе в мечети в Шфараме

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 02 июля 2026 г., 23:51 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 23:52
Полиция сообщила об аресте подозреваемого в стрельбе в мечети в Шфараме
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и ШАБАК опубликовали совместное сообщение о задержании подозреваемого, который вечером 1 июля открыл огонь в мечети Шфарама и скрылся с места происшествия. Ранее полиция публиковала фотографию разыскиваемого с просьбой сообщить о его местонахождении.

Сообщается также, что помимо ключевого подозреваемого были задержаны еще два человека, подозреваемых в причастности к инциденту. По просьбе следствия суд выдал запрет на публикацию деталей расследования.

Напомним, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция обратилась к гражданам с просьбой проявлять бдительность и немедленно сообщать по телефону 100 о любой информации, которая может помочь в розыске подозреваемого. В сообщении подчеркивалось, что подозреваемый может быть вооружен.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июля 2026

Полиция и ШАБАК разыскивают подозреваемого в стрельбе в мечети в Шфараме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2026

В Шфараме неизвестный открыл огонь в мечети