Полиция сообщила об аресте подозреваемого в стрельбе в мечети в Шфараме

Полиция и ШАБАК опубликовали совместное сообщение о задержании подозреваемого, который вечером 1 июля открыл огонь в мечети Шфарама и скрылся с места происшествия. Ранее полиция публиковала фотографию разыскиваемого с просьбой сообщить о его местонахождении.

Сообщается также, что помимо ключевого подозреваемого были задержаны еще два человека, подозреваемых в причастности к инциденту. По просьбе следствия суд выдал запрет на публикацию деталей расследования.

Напомним, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция обратилась к гражданам с просьбой проявлять бдительность и немедленно сообщать по телефону 100 о любой информации, которая может помочь в розыске подозреваемого. В сообщении подчеркивалось, что подозреваемый может быть вооружен.