1000 дней войны: массовая демонстрация в Тель-Авиве

В четверг вечером на Площади Похищенных в Тель-Авиве состоялась многотысячная демонстрация по случаю 1000 дней войны "Железные мечи". Эта акция завершила серию мемориальных акций и демонстраций протеста, проходивших в течение дня по всей стране, сообщает "Гаарец".

1000 дней Израиль ведет войну против террора

На митинге выступили освобожденные заложники и близкие похищенных и погибших в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Эйнав Ценгаукер, мать похищенного Матана Ценгаукера и одна из лидеров движения семей заложников, обвинила главу правительства Биньямина Нетаниягу в том, что "могилы солдат и ночные кошмары освобожденных заложников – это его наследие".

Ценгаукер подчеркнула, что цели войны все еще не достигнуты: ядерная программа Ирана не уничтожена, ракетная угроза не устранена, угроза из Ливана над севером Израиля остается в силе, ХАМАС в Газе усиливается. "Но самый большой провал в том, что правительство Израиля не смогло превратить героизм наших солдат в политическое достижение", – подчеркнула Эйнав Ценгаукер.

"Тот, кто годами представлял себя как "Господин Безопасность", оказался "Господином Провалом", и мы платим цену за этот провал уже тысячу дней, – заявила Эйнав Ценгаукер.

Отец погибшей наблюдательницы Рони Эшель, Эяль Эшель, также подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу и членов коалиции. По его словам, правительство пытается скрыть ответственность за трагедию 7 октября и переписать историю.

Освобожденный из плена террористов Ром Браславски рассказал в своем выступлении о своей борьбе с посттравматическим стрессовым расстройством, которое останется с ним теперь до конца жизни. "Мы не забудем и не простим резню 7 октября, в которой я потерял самое дорогое – свою душу и рассудок", – заявил он.