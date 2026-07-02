x
02 июля 2026
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 17:01
02 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В домашнем бассейне в Ор-Акиве утонула пожилая женщина

Мада
Погибшие
время публикации: 02 июля 2026 г., 16:05 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 16:05
В домашнем бассейне в Ор-Акиве утонула пожилая женщина
Пресс-служба МАДА

Женщина в возрасте 69 лет была извлечена из частного бассейна в Ор-Акиве в бессознательном состоянии.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" после длительных попыток реанимации были вынуждены констатировать ее смерть.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2026

В Бейт-Шеане годовалая девочка захлебнулась при купании в бассейне
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2026

Подросток едва не утонул в бассейне в Эмек-Хефер
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2026

В больницу "Шиба" доставлена в тяжелом состоянии девочка, захлебнувшаяся в бассейне
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2026

В Ришон ле-Ционе в бассейне найдена мертвой женщина