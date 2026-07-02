В домашнем бассейне в Ор-Акиве утонула пожилая женщина

Женщина в возрасте 69 лет была извлечена из частного бассейна в Ор-Акиве в бессознательном состоянии.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" после длительных попыток реанимации были вынуждены констатировать ее смерть.