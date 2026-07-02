В домашнем бассейне в Ор-Акиве утонула пожилая женщина
время публикации: 02 июля 2026 г., 16:05 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 16:05
Женщина в возрасте 69 лет была извлечена из частного бассейна в Ор-Акиве в бессознательном состоянии.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" после длительных попыток реанимации были вынуждены констатировать ее смерть.
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