В больницу "Шиба" доставлена в тяжелом состоянии девочка, захлебнувшаяся в бассейне
время публикации: 16 июня 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 19:02
В общественном бассейне в региональном совете Хевель-Модиин захлебнулась 13-летняя девочка. Когда ее извлекли из воды, она была без сознания.
Парамедики "Маген Давид Адом" погрузили ребенка в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в больницу "Шиба".
Состояние девочки оценивается медиками как тяжелое.
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