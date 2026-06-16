В больницу "Шиба" доставлена в тяжелом состоянии девочка, захлебнувшаяся в бассейне

В общественном бассейне в региональном совете Хевель-Модиин захлебнулась 13-летняя девочка. Когда ее извлекли из воды, она была без сознания.

Парамедики "Маген Давид Адом" погрузили ребенка в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в больницу "Шиба".

Состояние девочки оценивается медиками как тяжелое.