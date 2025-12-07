Директора школы в Яффо задержали по подозрению в сексуализированном насилии

В воскресенье, 7 декабря, полиция задержала директора школы в Яффо, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении старшеклассников: несколько бывших учеников утверждают, что директор прикасался к ним в области гениталий.

Как сообщает The Times of Israel, подозреваемый, мужчина в возрасте примерно 40 лет, подозревается в сексуальных домогательствах к восьми-десяти учащимся в возрасте 17-18 лет. Он был задержан на основании жалоб, поданных пострадавшими – некоторые из которых уже окончили школу и являются совершеннолетними.

Директор категорически отрицает обвинения. Его представители предполагают, что речь идет о спланированном оговоре в качестве мести за увольнения учителя.