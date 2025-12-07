x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 19:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 19:57
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Директора школы в Яффо задержали по подозрению в сексуализированном насилии

Сексуальное насилие
Школьное образование
время публикации: 07 декабря 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 18:44
Директора школы в Яффо задержали по подозрению в сексуализированном насилии
Пресс-служба полиции Израиля

В воскресенье, 7 декабря, полиция задержала директора школы в Яффо, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении старшеклассников: несколько бывших учеников утверждают, что директор прикасался к ним в области гениталий.

Как сообщает The Times of Israel, подозреваемый, мужчина в возрасте примерно 40 лет, подозревается в сексуальных домогательствах к восьми-десяти учащимся в возрасте 17-18 лет. Он был задержан на основании жалоб, поданных пострадавшими – некоторые из которых уже окончили школу и являются совершеннолетними.

Директор категорически отрицает обвинения. Его представители предполагают, что речь идет о спланированном оговоре в качестве мести за увольнения учителя.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 ноября 2025

Руководитель шахматных кружков подозревается в сексуальных преступлениях против школьниц
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2025

Учитель английского языка Орэль Шарон из Петах-Тиквы подозревается в растлении ученицы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

Учитель средних классов арестован по подозрению в сексуальных отношениях с ученицей
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 августа 2025

Малка Лейфер, отбывающая наказание за изнасилование учениц, напала в тюрьме на другую осужденную