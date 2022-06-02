Разрушение дома террориста на севере Самарии, убит боевик ХАМАСа

Во время операции в деревне Яабед (северная Самария) по сносу дома террориста Дии Хамарши, убившего в конце марта пять человек в Бней-Браке, произошли вооруженные столкновения.

По уточненным данным, в перестрелке с военными был убит боевик ХАМАСа Билаль Кабха. Еще несколько палестинских арабов получили тяжелые ранения.

Дом террориста был взорван рано утром 2 июня.

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Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что дом был разрушен после того, как Верховный суд Израиля отклонил апелляцию семьи террориста. При этом складской этаж не был разрушен, так как суд постановил, что этот этаж почти не использовался Дией Хамаршей.

ЦАХАЛ отмечает, что во время операции в Яабеде произошли столкновения, в ходе которых сотни местных жителей бросали в солдат камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства, а также поджигали шины. В ответ были применены спецсредства для разгона толпы. Кроме того, в ответ на вооруженное нападение был открыт огонь на поражение (нападавший был убит). Среди израильских военных потерь нет. Задержан отец Дии Хамарши, он передан для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

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Теракт в Бней-Браке. 29.03.2022

Жертвами теракта в Бней-Браке 29 марта 2022 года стали: раввин Авишай Йехезкель (30), из Бней-Брака, был женат, отец двухлетнего ребенка; Яаков Шалом (37) из Бней-Брака, был женат, отец пяти детей; полицейский Амир Хури (32), житель Ноф а-Галиль, из арабской христианской семьи; граждане Украины Виктор Сорокопут (23) и Дмитрий Митрик (32).

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Теракт совершил Дия Хамарша, 26-летний житель деревни Яабед, активист движения ФАТХ. Он убил пять человек и был застрелен полицейским. В прошлом Хамарша отбывал наказание в израильской тюрьме за торговлю боеприпасами и за принадлежность к террористической организации. В 2015 году был освобожден из тюрьмы. После освобождения работал на стройках в Бней-Браке, не имея разрешения на въезд в Израиль.

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Террорист стрелял из автоматической винтовки M-16, которая была доставлена в Палестинскую автономию контрабандистами из Египта или Иордании. По всей видимости, при стрельбе в день теракта у автомата возникали технические проблемы.

Расследование показало, что Хамарша въехал в центр Бней-Брака на автомобиле Honda Civic серого цвета с израильскими номерными знаками, вышел из машины, а затем открыл огонь по случайным прохожим. По мнению следователей, место для совершения теракта было выбрано спонтанно. В самом Бней-Браке террорист действовал в одиночку.

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Установлено, что 29 марта около 20:00 террорист въехал в Бней-Брак, остановившись на перекрестке улиц Жаботински и Герцль. Он выстрелил в человека, ехавшего на мотороллере, но промахнулся. Затем он пошел в сторону улицы Бялик и около продуктового магазина застрелил двух мужчин (граждан Украины). После этого террорист прошел в сторону улицы а-Шаним, где на перекрестке застрелил Яакова Шалома. Потом он вернулся на улицу Герцль, где застрелил Авишая Йехезкеля. На улице Герцль в перестрелку с террористом вступили двое сотрудников полиции, один из которых, Амир Хури, получил смертельное ранение. Напарник тяжелораненого полицейского застрелил террориста.