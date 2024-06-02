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Израиль

65% "харедим" поддержат выход из коалиции, если правительство призовет учещихся ешив

время публикации: 02 июня 2024 г., 15:36 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 16:00
65% "харедим" поддержат выход из коалиции, если правительство призовет учещихся ешив
Chaim Goldberg/Flash90

81% представителей ультраортодоксальной общины согласны с раввинами, запрещающими призываться в армию молодым людям, не изучающим Тору. Около 50% убеждены, что изучение Торы помогает Израилю в войне больше, чем призыв в армию. Об этом гласят результаты опроса, проведенного социологическим институтом "Мидгам".

Опрос также показывает, что 65% "харедим" поддерживают выход религиозных партий из правительственной коалиции в случае, если учащимся ешив придется идти в армию, сообщает в воскресенье, 2 июня, "Сругим".

86% опрошенных считают, что если глава правительства Биньямин Нетаниягу поддержит призыв ультрарелигиозных юношей в армию, можно разорвать политическое партнерство между религиозными партиями и "Ликудом".

Согласно опросу, проведенному Израильским институтом демократии, 68% представителей ультрарелигиозной общины против поощрения молодых людей к службе в армии, однако 23% считают, что некоторых молодых людей стоит поощрять призываться. 56% ультрарелигиозных, считающих себя современными "харедим", выступают за поощрение молодых людей к призыву в армию.

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