Опоздание Ганца, поспешность Саара и рекорды Голана. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

В политике одним из наиболее важных факторов является выбор времени. Сказанное невовремя, сделанное несвоевременно – неизбежно приводит к потерям, и немалым. На этой неделе два человека в политической системе Израиля осознали это в полной мере – Бени Ганц и Гидеон Саар.

Запоздалый исход Ганца и поспешность Саара

Вечером 30 мая партия "Махане Мамлахти" представила в Кнессет законопроект о роспуске парламента. Почти беспрецедентный шаг, когда партия, входящая в коалицию, инициирует ее распад и досрочные выборы. Законопроект был подан за девять дней до истечения срока ультиматума, предъявленного Ганцем премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Но сам по себе этот ультиматум уже не имеет значения. Даже если представить, что Нетаниягу выполнит все условия Ганца, тот в коалиции не останется.

Однако, и это ярче всего видно по результатам опроса "Мидгам", опубликованного на этой неделе, судя по всему, выход из коалиции будет сделан слишком поздно. Ганц, который еще совсем недавно приближался к заоблачной отметке в 40 мандатов, вернулся на грешную землю и обнаружил, что уже сейчас он гораздо ближе к 20, чем к 40.

Динамика очевидна. Те, кто хотят, чтобы право-религиозная коалиция продолжила свое существование, голосуют за "Ликуд" и его союзников. Те, кто не хотят, голосуют за "Еш Атид" и партии левого лагеря. Те, кто недовольны коалицией справа, – ждут заветной партии звезд – Либерман – Саар – Беннет – Коэн и так далее. Помимо того, что эта партия подарит журналистам океан незабываемых минут копания в архивах, где можно услышать записи того, что ее лидеры в прошлом говорили друг о друге, она даст надежду многим избирателям, которые уже вторые выборы не могут найти политический дом. Некоторые из них продолжают "отдыхать" на стоянке с надписью "Махане Мамлахти", но это временная стоянка и поэтому можно предположить, что с появлением новых игроков и политических структур, конкуренция Ганцу станет во много раз сильнее.

Ганцу отказало чутье. Совсем недавно спрос на единство и все, что оно олицетворяет, был очень велик. Однако период упоения единством прошел, и избиратель, судя по всему, захотел ясности в животрепещущем вопросе – "с Биби или против Биби". Этот момент Ганц упустил.

Нынешний кризис "Махане Мамлахти" вовсе не означает, что у этой партии нет шанса на восстановление своего потенциала. "Политическое колесо вертится, – говорил Ариэль Шарон, – иногда ты наверху, иногда ты внизу, главное там оставаться". Ганц уже демонстрировал способность быстро овладевать политическими премудростями. До выборов ситуация изменится не один раз.

В то же время складывается впечатление, что Гидеон Саар поспешил. Покинув блок "Махане Мамлахти", он отправился в самостоятельное плавание, и никак не может найти свой причал. Опросы стабильно оставляют "Ямин Мамлахти" за пределами электорального барьера. На этой неделе Саар вновь заявил, что прикладывает усилия для формирования праволиберального блока. Совершенно очевидно, что если такой блок будет создан, Саар его не возглавит. Это ясно и самому Саару, который уже сказал, что "готов на компромиссы в том, что касается личных интересов". Судя по всему, с точки зрения политического будущего главы "Ямин Мамлахти", правильнее было либо не покидать союз с Ганцем, либо оставаться в коалиции, по меньшей мере до тех, пор пока не прояснится дата предстоящих выборов. Саар пошел ва-банк, и пока ничего не выиграл.

Яир Голан – новый лидер левого радикализма

На этой неделе Яир Голан установил сразу два рекорда. Сначала он одержал победу с результатом, которому могли бы позавидовать Владимир Путин и Башар Асад. Голан набрал почти 95% голосов на праймериз в "Аводе". И несмотря на то, что против него баллотировались абсолютно анонимные, формальные кандидаты, итог беспрецедентный. Партия "Авода" пала к ногам очередного спасителя, который не скрывает своего намерения ликвидировать ее как самостоятельную политическую структуру. Голан, и это было главным составляющим его предвыборной кампании, стремится к созданию левого блока при участии МЕРЕЦ и политических движений, которые возникнут из протестов на улице Каплан. Совершенно очевидно, что в этом блоке партия "Авода" будет играть далеко не главную роль.

Строго говоря, Голан не имеет никакого отношения к "Аводе". Его внешнеполитические взгляды – это философия МЕРЕЦ, а его социально-экономические взгляды туманны. Со времен МАПАЙ и Бен-Гуриона во главе израильских лейбористов не было столь ярко выраженного левого радикала. Даже Амир Перец, всегда находившийся на левом фланге партии "Авода", рядом с Голаном выглядит умеренным и взвешенным.

Не исключено, впрочем, что Голан оказался нужным человеком на нужном месте в нужное время. Левый фланг израильской политики давно уже радикализуется подобно тому, что происходит с их старшим братом – Демократической партией США. Умеренность сегодня не в моде, к тому же ниша умеренных давно и прочно занята "Еш Атид". На прошлых выборах уже бывшая глава "Аводы" Мерав Михаэли отказалась объединяться с МЕРЕЦ именно потому, что на этом настаивал Лапид. "Такое объединение хорошо для Лапида, но плохо для партии "Авода"", – раз за разом повторяла она. В итоге отсутствие левого союза позволило Биньямину Нетаниягу сформировать правую коалицию.

Избрание Голана делает "Аводу" не главной частью левого блока, который кстати еще не создан. Однако союз "Аводы" и МЕРЕЦ настолько пришелся по душе левым избирателям, что они дали единому списку этих двух партий 10 мандатов в опросе "Мидгам" на следующий день после праймериз. Хорошо известно, что первые опросы очень обманчивы, так как их результаты, как правило, следствие воодушевления, охватившего тонувших, получивших шанс на спасение. Однако сам факт такого взлета говорит о том, что у Голана есть основания для оптимизма.

Второй установленный Голаном рекорд касается той скорости, с которой он, победив на внутрипартийных выборах, стал объектом интереса полиции. 14-й канал опубликовал запись встречи Голана с избирателями, в ходе которой новый глава "Аводы" призвал к неповиновению с целью обвала правительства. Помимо прочего Голан призвал граждан не платить налоги и не ходить на резервистские сборы до тех пор, пока нынешнее правительство остается у власти. В настоящий момент полиция начала проверку (еще не расследование) по факту подстрекательства. Если в ходе проверки выяснится, что у подозрений есть основания, начнется официальное расследование. Шансы на это невысоки, однако даже если расследование начнется, вряд ли это повредит имиджу Голана в глазах его избирателей. Скорее наоборот.

Нетаниягу и ультраортодоксы: кризис нерушимого союза

Ультраортодоксальные партии известны тем, что редко угрожают впустую. В отличие от светских коллег, когда ультраоротодоксальная партия угрожает, она чаще всего либо добивается своего, либо осуществляет угрозу. На сей раз харедим почувствовали, что могут добиться своего. 850 миллионов шекелей, которые, по утверждению "Яадут а-Тора", были обещаны им на ультраортодоксальную систему просвещения, и заморожены по инициативе оппозиции и юридического советника правительства, только часть кризиса в отношениях с Нетаниягу. На следующей неделе БАГАЦ будет рассматривать иск, поданный против непризыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ, и в "Яадут а-Тора" опасаются, что премьер-министр не будет продвигать закон о призыве, устраивающий их.

Угроза Моше Гафни подать в отставку с поста главы финансовой комиссии Кнессета, вкупе с угрозами остальных депутатов от "Яадут а-Тора", демонстрирует Нетаниягу серьезность намерений ультраортодоксов.

Премьер-министр находится в почти безвыходной ситуации. Ожидающийся выход "Махане Мамлахти" из коалиции оставляет его исключительно с теми, с кем он начинал работу этого правительства. Любой новый кирпич, выпадающий из кладки, обрушит стену. В этой ситуации, харедим могут требовать почти все, во всяком случае в том, что касается финансовых вопросов. В ультраортодоксальной среде убеждены, что кризис, несмотря на всю его серьезность, будет разрешен и не приведет к распаду коалиции. Все стороны понимают отсутствие альтернатив: у Нетаниягу нет других партнеров по коалиции, у ШАС и "Яадут а-Тора" нет больших перспектив в случае выборов. Однако последнее слово в данном случае принадлежит раввинам, а каким будет это слово, в случае если не все их требования правительство удовлетворит, никто не знает.

НДИ: от Нетаниягу не нужна и должность Папы Римского

На протяжении месяцев этой войны Авигдор Либерман заявлял о готовности войти в правительство при условии, что ему будет предоставлено место в кабинете военных действий. На этой неделе тон главы НДИ изменился. "Даже если мне предложат пост Папы Римского, я не войду в это правительство. Его надо сменить", – заявил глава НДИ в интервью "Кан РЭКА". Опытный политик, Либерман, судя по всему, чувствует то же самое, что и Ганц – время красивых жестов и демонстраций единства прошло, настало время политики, а избиратели предпочитают видеть партию в оппозиции.

Одновременно продолжают публиковаться сообщения о переговорах между НДИ и "Ямин Мамлахти" о совместном участии в выборах. С точки зрения исключительно политических выгод, такой союз безусловно хорош для Саара, партия которого не проходит электоральный барьер, и в меньшей степени интересен НДИ. Однако в случае создания нового блока такой союз вполне возможен. "Партия "Наш дом Израиль" неоднократно заявляла, что не отвергает возможности сотрудничества с другими сионистскими партиями. Мы осознаем необходимость создания блока со всеми здравомыслящими политиками для формирования нового сионистского правительства", – заявили в пресс-службе НДИ в ответ на вопрос Newsru.co.il о переговорах с Сааром.