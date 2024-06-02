Опрос KANTAR: растет популярность партии НДИ под руководством Авигдора Либермана

Вечером 2 июня телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом KANTAR. Опрос проводился после того, как президент США Джо Байден обнародовал "план Израиля по сделке с ХАМАСом" и на фоне продолжающейся операции в секторе Газы.

По результатам этого опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" набрала бы 27 мандатов (это на два мандата меньше, чем во время последнего опроса). Второй по численности фракцией Кнессета становится "Ликуд", получивший от респондентов 21 мандат (на 1 меньше, чем во время предыдущего опроса).

На третьем месте партия "Еш Атид" – 14 мандатов (это на 2 мандата меньше по сравнению с прошлым опросом), на четвертом – партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом с 12 мандатами (это на два мандата больше по сравнению с прошлым опросом).

ШАС – 10 мандатов, "Оцма Иегудит" – 9, "Яадут а-Тора" – 7, партия "Авода" во главе с новым лидером Яиром Голаном – 6 мандатов. (По данным опроса KANTAR, если "Авода" объединится на выборах с партией МЕРЕЦ, то блок может получить 9 мандатов). ХАДАШ-ТААЛ – 5 мандатов, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4.

Партия Гидеона Саара, МЕРЕЦ и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

Партии нынешней оппозиции набирают в этом опросе 64 мандата (вместе с партией РААМ, без которой у оппозиции нет большинства), партии коалиции набирают 51 мандат. ХАДАШ-ТААЛ с 5 мандатами не рассматриваются в качестве кандидатов в коалицию.