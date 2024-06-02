Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны шесть подозреваемых

2 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали шесть подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Джабе, Ад-Даарии, Мадаме. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Происходили столкновения. Боевики применяли взрывные устройства и "коктейли Молотова" против военных.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.