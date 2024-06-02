x
02 июня 2024
|
последняя новость: 13:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июня 2024
|
02 июня 2024
|
последняя новость: 13:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны шесть подозреваемых

время публикации: 02 июня 2024 г., 13:02 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 13:06
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны шесть подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

2 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали шесть подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Джабе, Ад-Даарии, Мадаме. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Происходили столкновения. Боевики применяли взрывные устройства и "коктейли Молотова" против военных.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2024

240-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2024

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 2 июня: операции в районах Калькилии, Шхема, Дженина