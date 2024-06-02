2 июня состоится заседание кабинета войны по поводу возможной сделки с ХАМАСом

Вечером 2 июня кабинет военных действий соберется на очередное совещание. На повестке дня перспективы утверждения сделки по освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года.

Отмечается, что заседание было назначено еще до того, как президент США Джо Байден опубликовал "план Израиля" по сделке с ХАМАСом.

Тем временем, в правых партиях коалиции заявляют, что их отношение к сделке не изменилось. Лидеры "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" утверждают, что покинут коалицию, если сделка будет утверждена в контурах, обозначенных Байденом.