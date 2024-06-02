x
02 июня 2024
|
последняя новость: 13:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июня 2024
|
02 июня 2024
|
последняя новость: 13:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

2 июня состоится заседание кабинета войны по поводу возможной сделки с ХАМАСом

время публикации: 02 июня 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 12:26
2 июня состоится заседание кабинета войны по поводу возможной сделки с ХАМАСом
Амос Бен-Гершом, GPO

Вечером 2 июня кабинет военных действий соберется на очередное совещание. На повестке дня перспективы утверждения сделки по освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года.

Отмечается, что заседание было назначено еще до того, как президент США Джо Байден опубликовал "план Израиля" по сделке с ХАМАСом.

Тем временем, в правых партиях коалиции заявляют, что их отношение к сделке не изменилось. Лидеры "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" утверждают, что покинут коалицию, если сделка будет утверждена в контурах, обозначенных Байденом.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2024

Герцог: "Окажу правительству поддержку в проведении сделки"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 июня 2024

США, Египет и Катар выступили с совместным заявлением о предложении Байдена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2024

Манифестация в центре Тель-Авива: "Байден, спаси их от Нетаниягу"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2024

Нетаниягу отверг "израильское предложение" Байдена