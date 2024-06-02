Опрос: 40% палестинцев считают, что резня 7 октября отвечает интересам палестинского народа

В арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии спустя 8 месяцев после "черной субботы" 7 октября был проведен опрос общественного мнения, который демонстрирует рост поддержки ХАМАСа среди палестинцев Иудеи и Самарии, не в последнюю очередь, благодаря нападению 7 октября и устроенной ХАМАСом резне.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, опрос проводил палестинский исследовательский институт JMCC под руководством доктора Исана аль-Хатиба, в опросе приняли участие 715 палестинцев 18 лет и старше, проживающие в Иудее и Самарии, в том числе жители арабских районов Иерусалима. Опрос проводился с 22 по 25 мая.

В соответствии с результатами этого опроса, более 55% палестинцев считают, что благодаря "черной субботе" и войне "Железные мечи" ХАМАС усилил свои позиции.

40% опрошенных считают, что устроенная ХАМАСом бойня отвечает национальным интересам палестинского народа. Около 30% респондентов считают, что она нанесла ущерб палестинским интересам, и 23,5% считают, что "черная суббота" и не служила палестинским интересам, и не навредила им.

На вопрос о прогнозах – в чью пользу завершится война между Израилем и ХАМАСом, более 41% палестинцев ответили, что победит ХАМАС, и лишь 6,3% арабов Иудеи и Самарии считают, что победит Израиль. 34,3% опрошенных считают, что ни одна из сторон не добьется победы, 8,3% считают, что победят обе стороны.

55% опрошенных считают, что в результате войны популярность ХАМАСа вырастет, 13% ожидают снижения популярности ХАМАСа, и 27% опрошенных считают, что уровень популярности не изменится.

На вопрос о предпочтительном для респондентов исходе палестино-израильского конфликта 32% ответили, что предпочтительным решением считают "два государства для двух народов", 25% – двунациональное государство, 30% хотят палестинское государство на всей территории, 7,8% считают, что решение невозможно.

На вопрос о том, кто виноват в финансовом кризисе в палестинской автономии 54% обвиняют Израиль, 28% винят палестинскую администрацию, 12% обвиняют в палестинском финансовом кризисе государства-доноров, которые содержат палестинцев.

По поводу дальнейшего политического будущего палестинцев 30% опрошенных считают,Э что правительство национального единства лучше всего будет отвечать интересам палестинского народа, 25,5% выступают за правительство технократов, 21% – за правительство ХАМАСа и лишь 9,7% за правительство ФАТХа.

На вопрос о качестве работы нынешнего главы палестинского правительства Мухаммада Мустафы более 33% респондентов дали негативную оценку, 23% – среднюю оценку, и лишь 9,8% респондентов считают, что он руководит хорошо.

52% опрошенных считают, что и после войны Газа останется под властью ХАМАСа, 6% считают, что сектор перейдет под власть Израиля, 14% ожидают передачи сектора под власть палестинской администрации, 17% ожидают введения международного управления.

Большинство палестинцев считают, что пока на палестинской улице нет достаточно сильного лидера. На вопрос о том, в ком из палестинских лидеров они уверены, 7,1% назвали имя Маруана Баргути (отбывающего несколько пожизненных сроков в израильской тюрьме), 2,7% назвали Яхью Синуара, 2,5% назвали Абу Мазена и 3,6% выразили доверие пресс-секретарю военного крыла ХАМАСа Абу Убейде. 65% не верят никому из палестинских лидеров.