ХАМАС и Euro-Med HRM: видео, снятое ЦАХАЛом в Газе, свидетельствует о поддержке банд

Как сообщалось ранее, ЦАХАЛ отверг обвинения в стрельбе в Газе, которая привела к гибели людей на пунктах выдачи гуманитарной помощи. Пресс-служба армии опубликовала видео, снятое с беспилотника, на котором видно, как вооруженные люди в гражданском, лица которых скрыты масками, стреляют в людей, идущих за помощью. Эта видеозапись была сделана утром 1 июня недалеко от пункта помощи в районе Хан-Юниса, на юге сектора.

Вскоре хамасовский "Палестинский информационный центр" опубликовал комментарий Рами Абду – председателя организации Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med HRM), который заявил, что представленное видео не имеет никакого отношения к инциденту в Рафахе (Рафиахе), где, как утверждают ХАМАС и Euro-Med HRM в результате действий израильских военных погибли люди. По словам Абду, израильский БПЛА зафиксировал момент, когда "банда, поддерживаемая Израилем" грабит семь грузовиков с мукой, прибывших в Хан-Юнис. Рами Абду заявляет: "Граждане попытались вернуть часть украденной помощи, и банда, действуя под наблюдением израильского беспилотника, открыла огонь". Он также утверждает, что, по данным Euro-Med HRM, любой, кто пытался взять мешок муки, не заплатив 100 шекелей, был застрелен или избит "бандой, поддерживаемой израильской армией".

Ранее организация Euro-Med HRM обвинила ЦАХАЛ в причастности к "резне" в Рафахе (Рафиахе), где, как утверждалось минздравом Газы (структура ХАМАСа) на пунктах выдачи помощи погибли более 30 человек и свыше 200 были ранены.

ЦАХАЛ категорически заявляет: израильские военные не стреляли в мирных жителей вблизи пунктов выдачи или в районе распределения гуманитарной помощи.

"Циркулируют ложные сообщения, включающие серьезные обвинения в адрес Армии обороны Израиля относительно стрельбы по жителям Газы в районе распределения гуманитарной помощи в секторе. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что Армия обороны Израиля не стреляла в мирных жителей, когда они находились вблизи или в районе распределения гуманитарной помощи. Это ложные сообщения", – было сказано 1 июня в заявлении ЦАХАЛа.

Отмечалось, что ЦАХАЛ предоставляет возможность американской группе Gaza Humanitarian Foundation (GHF) распределять помощь жителям Газы так, чтобы ее не мог забрать ХАМАС. "ХАМАС делает все возможное, чтобы помешать успешному распределению продовольствия в секторе Газы. ХАМАС – жестокая террористическая организация, которая морит население голодом и подвергает его опасности, чтобы сохранить свою власть в секторе Газы... ХАМАС пытается сорвать передачу помощь, чем напрямую вредит жителям сектора Газы", – заявляет ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля призывает СМИ быть осторожными с ложной информацией, публикуемой террористической организацией ХАМАС.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщает следующее: "Ночью, примерно в одном километре от зоны распределения помощи, и не в часы работы пунктов распределения помощи, силы Армии обороны Израиля действовали, чтобы не допустить приближения к военным подозреваемых. В это время был открыт огонь по нескольким подозреваемым, которые приближались к военным. Нет никакой связи между рассматриваемым инцидентом и ложными обвинениями в адрес Армии обороны Израиля".

Ранее министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) заявило о множестве убитых и раненых в результате ударов ЦАХАЛа по целям около пунктов раздачи помощи американо-израильской группой Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Минздрав ХАМАСа сообщал об одном убитом и 26 раненых, среди которых трое несовершеннолетних и три женщины, в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Нецарим, в центре сектора, где была организована раздача помощи GHF. Утверждалось, что атаковали дроны ЦАХАЛа. Также минздрав ХАМАСа заявлял о 24 убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в районе Рафаха, на юге сектора, где была организована раздача помощи GHF.

Сведения о множестве убитых и пострадавших на пунктах раздачи помощи GHF подтверждались "Красным Крестом и Полумесяцем". При этом не уточнялось, при каких обстоятельствах были получены ранения и травмы.

Телеканалы "Аль-Джазира", "Аль-Маядин" и другие арабские и некоторые западные СМИ со ссылкой на ХАМАС также сообщали о десятках убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям около пунктов выдачи помощи GHF.

ХАМАС и "Исламский джихад" объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе. Судя по имеющимся данным, ХАМАС провоцирует беспорядки на пунктах выдачи помощи.