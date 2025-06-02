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Израиль

Взрыв автомобиля в Джальджулии: двое мужчин погибли на месте

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 02 июня 2025 г., 19:40 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 19:40
Взрыв автомобиля в Джальджулии: двое мужчин погибли на месте
Пресс-служба МАДА

Пожарно-спасательная служба сообщает о взрыве автомобиля в Джальджулии. По сообщению полиции, в машине в момент взрыва находились люди.

В результате взрыва салон машины был сильно разрушен, автомобиль охватило пламя.

По сообщению "Маген Давид Адом", на месте погибли двое мужчин. 10-летний велосипедист, находившийся неподалеку в момент взрыва, получил травмы конечностей, его госпитализировали в больницу "Меир".

Информация уточняется.

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