Подозреваемый в покушении на экс-мэра Бат-Яма сдался полиции

Подозреваемый в покушении на бывшего мэра Бат-Яма Шломо Лахиани, 20-летний житель Рамле, добровольно сдался полиции. Об этом сообщила новостная служба "Кан".

9 марта на мосту Ла-Гуардия в Тель-Авиве был взорван автомобиль, в котором находился Лахиани, он получил легкие ранения.

Имя Шломо Лахиани неоднократно фигурировало в криминальных сводках Израиля. Чуть больше года назад под его автомобилем нашли взрывное устройство. Сам Лахиани заявил полицейским, что он "не имеет ни малейшего представления, кто мог пытаться его взорвать".

В 2014 году Шломо Лахиани был признан судом виновным в злоупотреблении общественным доверием и приговорен к шести месяцам общественных работ и штрафу, суд также запретил ему в течение семи лет занимать общественные должности. Он был приговорен к восьми месяцам лишения свободы, однако вышел на свободу, проведя в заключении две трети срока.