x
28 мая 2025
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 мая 2025
|
28 мая 2025
|
последняя новость: 22:00
28 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Подозреваемый в покушении на экс-мэра Бат-Яма сдался полиции

Полиция
Бат-Ям
Криминал
время публикации: 28 мая 2025 г., 20:40 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 20:43
Подозреваемый в покушении на экс-мэра Бат-Яма сдался полиции
Кадр из видео пресс-службы МАДА

Подозреваемый в покушении на бывшего мэра Бат-Яма Шломо Лахиани, 20-летний житель Рамле, добровольно сдался полиции. Об этом сообщила новостная служба "Кан".

9 марта на мосту Ла-Гуардия в Тель-Авиве был взорван автомобиль, в котором находился Лахиани, он получил легкие ранения.

Имя Шломо Лахиани неоднократно фигурировало в криминальных сводках Израиля. Чуть больше года назад под его автомобилем нашли взрывное устройство. Сам Лахиани заявил полицейским, что он "не имеет ни малейшего представления, кто мог пытаться его взорвать".

В 2014 году Шломо Лахиани был признан судом виновным в злоупотреблении общественным доверием и приговорен к шести месяцам общественных работ и штрафу, суд также запретил ему в течение семи лет занимать общественные должности. Он был приговорен к восьми месяцам лишения свободы, однако вышел на свободу, проведя в заключении две трети срока.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2025

При взрыве на мосту у Ла-Гуардия ранен бывший мэр Бат-Яма Шломо Лахиани
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2025

СМИ: на мосту возле Ла-Гуардия взорвался автомобиль бывшего мэра из центра Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2024

СМИ: под машиной экс-мэра Бат-Яма обнаружено взрывное устройство