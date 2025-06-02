Ложные сообщения о "бойне" при раздаче помощи и имиджевые потери Израиля. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного корреспондента и обозревателя Давида Шарпа.

Расширение израильской операции в секторе Газы стало одним из главных событий последних дней. Израиль не только ведет боевые действия, но и использует гуманитарную помощь как стратегический инструмент для давления на ХАМАС и разрушения его власти в Газе.

Несмотря на официальные заявления о намерении разгромить ХАМАС, руководство Израиля не исключает возможность частичной сделки по освобождению заложников, что вызывает опасения в обществе и внутри правительства. В обмен на освобождение израильских заложников предполагается выпустить сотни террористов, – так необходимое для военизированного крыла ХАМАСа "подкрепление", – и передать тела погибших.

Одновременно Израиль активно ведет разрушение многоэтажных зданий в Газе, чтобы не дать боевикам возможности использовать их для обороны. Эта тактика вызвала волну критики в мировых СМИ и обострила информационную войну.

Пресс-служба армии и другие госструктуры оказались не готовы к оперативной реакции на обвинения в "бойне" возле пунктов раздачи помощи. Это привело к имиджевым потерям и усилило позиции ХАМАСа в информационном пространстве.

Тем не менее, новая схема гуманитарной помощи уже начала подрывать контроль ХАМАСа над распределением продовольствия. В секторе Газы зафиксированы случаи разграбления складов с мукой, что указывает на потерю влияния группировки и рост недовольства среди местного населения.

Смотрите в нашем новом выпуске: как израильская операция, разрушение инфраструктуры ХАМАСа и гуманитарная тактика формируют новый этап войны в Газе, а также почему внутри Израиля растет недовольство затягиванием разъяснительной кампании и информационной борьбы.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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