Мотоциклист столкнулся с машиной возле развязки А-Роэ, он в тяжелом состоянии
время публикации: 02 июня 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 18:53
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на шоссе 4 возле развязки а-Роэ, где мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем.
Прибывшие на место происшествие медики оказали пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 22 лет, неотложную помощь на месте, после чего он был эвакуирован в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом состоянии с множественными травмами.
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