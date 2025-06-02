Мотоциклист столкнулся с машиной возле развязки А-Роэ, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на шоссе 4 возле развязки а-Роэ, где мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем.

Прибывшие на место происшествие медики оказали пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 22 лет, неотложную помощь на месте, после чего он был эвакуирован в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом состоянии с множественными травмами.